ZIEN: Tientallen enorme kwallen aangespoeld in Egmond: 'Wel 35 centimeter'

Tientallen grote kwallen zijn woensdag aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Sommige dieren zijn volgens natuurfotograaf Sjef Kenniphaas wel 35 centimeter groot. De kwallen zijn dood, maar wie met het zachte herfstweer nog het water in wil, moet toch goed uitkijken.

Kenniphaas zag de kwallen woensdagmiddag op het strand liggen en besloot er foto's van te maken. Volgens hem gebeurt het vaker dat kwallen aanspoelen, maar levert het toch een opvallend plaatje op.

Oostenwind voert dieren naar de kust

Volgens strandvonder Marco Snijders heeft de oostenwind ervoor gezorgd dat de dieren zijn aangespoeld. Die wind veroorzaakt een onderstroom die de kwallen richting de kust voert.

Dat soort verschijnselen zijn volgens Snijders niet uitzonderlijk. "Soms spoelen er opeens veel zeesterren aan. Afgelopen week was er nog veel zeeschuim van inktvissen te zien en nu zijn het de kwallen", zegt hij tegen Hart van Nederland. Langs de hele kust zijn volgens hem meerdere soorten kwallen gespot.

Ook het warme weer speelt volgens Snijders een rol. "Het is 26 graden, dat is niet normaal voor deze tijd van het jaar."

Ook dode kwallen kunnen nog prikken

Voor de kwallen die dood op het strand liggen, hoeven strandgangers niet bang te zijn. Toch is het verstandig om op te passen zodra de dieren bij vloed weer door het zeewater worden meegenomen.

In de slierten van een kwal zitten stoffen die een branderig gevoel op de huid kunnen veroorzaken. Dat kan ook gebeuren als de kwal al dood is, legt Snijders uit. Wie deze zachte herfst nog een duik in zee neemt, doet er daarom goed aan extra om zich heen te kijken.