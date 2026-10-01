OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ZIEN: Tientallen enorme kwallen aangespoeld in Egmond: 'Wel 35 centimeter'

ZIEN: Tientallen enorme kwallen aangespoeld in Egmond: 'Wel 35 centimeter'

Dieren

Vandaag, 10:22

Tientallen grote kwallen zijn woensdag aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Sommige dieren zijn volgens natuurfotograaf Sjef Kenniphaas wel 35 centimeter groot. De kwallen zijn dood, maar wie met het zachte herfstweer nog het water in wil, moet toch goed uitkijken.

Kenniphaas zag de kwallen woensdagmiddag op het strand liggen en besloot er foto's van te maken. Volgens hem gebeurt het vaker dat kwallen aanspoelen, maar levert het toch een opvallend plaatje op.

Oostenwind voert dieren naar de kust

Volgens strandvonder Marco Snijders heeft de oostenwind ervoor gezorgd dat de dieren zijn aangespoeld. Die wind veroorzaakt een onderstroom die de kwallen richting de kust voert.

Dat soort verschijnselen zijn volgens Snijders niet uitzonderlijk. "Soms spoelen er opeens veel zeesterren aan. Afgelopen week was er nog veel zeeschuim van inktvissen te zien en nu zijn het de kwallen", zegt hij tegen Hart van Nederland. Langs de hele kust zijn volgens hem meerdere soorten kwallen gespot.

Ook het warme weer speelt volgens Snijders een rol. "Het is 26 graden, dat is niet normaal voor deze tijd van het jaar."

Ook dode kwallen kunnen nog prikken

Voor de kwallen die dood op het strand liggen, hoeven strandgangers niet bang te zijn. Toch is het verstandig om op te passen zodra de dieren bij vloed weer door het zeewater worden meegenomen.

In de slierten van een kwal zitten stoffen die een branderig gevoel op de huid kunnen veroorzaken. Dat kan ook gebeuren als de kwal al dood is, legt Snijders uit. Wie deze zachte herfst nog een duik in zee neemt, doet er daarom goed aan extra om zich heen te kijken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Veel kwallen in zee verwacht, wat moet je doen bij een kwallenbeet?
Waarschuwen
Veel kwallen in zee verwacht, wat moet je doen bij een kwallenbeet?
Mysterie in Vlissingen: Robert vindt vijf kwallen op zijn balkon
Dieren
Mysterie in Vlissingen: Robert vindt vijf kwallen op zijn balkon
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.