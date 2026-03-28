Kinderboerderij in Nieuwkoop klaar met hangjeugd na opnieuw een overleden geit

Na het overlijden van geit Happy is de maat vol. De vrijwilligers van de dorpsboerderij in Nieuwkoop willen actie. Hangjongeren zorgen voor overlast, hangen rond bij de boerderij en laten drugsafval achter. Zo worden er regelmatig zakjes snus en andere rommel gevonden. Dit heeft grote gevolgen voor de dieren.

Geit Happy is overleden aan vergiftiging en de dierenarts heeft een zwaar vermoeden dat drugs de oorzaak zou kunnen zijn. De geit is niet het eerste dier dat het loodje heeft gelegd. Al eerder overleden er twee hertjes en werd een andere geit ziek. Daarom moet er nu wat gebeuren.

