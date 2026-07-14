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Leo (81) bedacht zijn eigen rivierkreeftenval: ‘Ik heb er al duizenden gevangen’

Dieren

Gisteren, 22:18

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Amerikaanse rivierkreeften zorgen op steeds meer plekken voor overlast en brengen vijvers en natuur flinke schade toe. De 81-jarige Leo van der Lans uit Monster bedacht daarom een speciale val, waarmee hij inmiddels al duizenden rivierkreeften heeft gevangen.

Leo wil dat meer mensen zijn uitvinding kunnen gebruiken, maar volgens het ministerie is de zelfgemaakte val niet toegestaan omdat er ook andere dieren in terecht kunnen komen. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur begrijpt Leo's frustratie en wijst hem op toegestane alternatieven om de rivierkreeften te bestrijden.

Hoe de val van Leo werkt, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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