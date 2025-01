Zijn deze vallen de oplossing tegen de oprukkende Amerikaanse rivierkreeft?

Waterschap Zuiderzeeland is al anderhalf jaar bezig met het wegvangen van de Amerikaanse geknobbelde rivierkreeft, een invasieve soort die niet thuishoort in Nederlandse wateren. Deze kreeftensoort zorgt voor verstoring van het ecosysteem door waterplanten te eten, wat leidt tot de groei van blauwalg in de zomer. Met speciaal ontworpen vallen probeert het waterschap de populatie terug te dringen, en dat lijkt te werken. Uit eigen onderzoek blijkt dat inmiddels de helft van de rivierkreeften is weggevangen.

Het wegvangen van de kreeft heeft niet alleen als doel de soort terug te dringen, maar ook om te onderzoeken of dit daadwerkelijk invloed heeft op de blauwalgproblematiek. Het waterschap hoopt dat minder kreeften zorgen voor een stabieler ecosysteem en minder blauwalg. De komende jaren wordt dit verder onderzocht. De kennis die hierbij wordt opgedaan, kan mogelijk ook nuttig zijn voor andere regio's in Nederland.

Gezond watersysteem

De speciaal ontworpen vallen blijken effectief. Hoewel het onderzoek nog meerdere jaren zal duren, zijn de eerste resultaten veelbelovend, is te zien in bovenstaande video. Het bedrijf dat de vallen heeft ontwikkeld, werkt samen met het waterschap aan het monitoren van de effecten. Komend jaar moet duidelijk worden of de populatie rivierkreeften ver genoeg is teruggedrongen om het ecosysteem in balans te brengen.

Voorlopig wordt er doorgevangen, met de hoop dat de zichtbare effecten op de natuur volgend jaar duidelijk merkbaar zullen zijn. Het uiteindelijke doel: een gezond watersysteem zonder de jaarlijkse overlast van blauwalg.