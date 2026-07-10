NVWA haalt bijna 2.000 konijnen en honden weg bij fokker

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 1.800 konijnen, 127 honden en tientallen pups in bewaring genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Volgens de NVWA zaten de dieren met te veel in te kleine hokken en voldeed het bedrijf niet aan de wettelijke eisen. Tegen de houder wordt proces verbaal opgemaakt.

Dierenverwaarlozing is strafbaar in Nederland. Benieuwd welke straffen er zijn? Bekijk dan bovenstaande video.

De NVWA had de fokker na een eerdere inspectie al opgedragen om de situatie te verbeteren. Bij een nieuwe controle bleek daar volgens de inspecteurs onvoldoende van terecht te zijn gekomen.

Konijnen op hete zolder

De konijnen werden gehouden op een zolder boven een koeienstal. Ondanks ventilatoren liep de temperatuur daar volgens de NVWA in de ochtend al op tot boven de 30 graden. Ook werd een te hoog ammoniakgehalte gemeten. De dieren hadden te weinig ruimte om te bewegen en sommige hokken hadden scherpe delen.

Ook problemen bij hondenfok

Bij de honden zagen inspecteurs dat moederdieren geen geschikte nestruimte hadden om hun pups in alle rust te voeden. Ook waren er te veel honden in de verblijven. Daarnaast ontbraken een gezondheidsprotocol en de verplichte administratie.