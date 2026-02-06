Opluchting bij opvang: zeldzame brileider maakt voorzichtig herstel

Er is een nieuwe update gedeeld over de brileider die via Ecomare op Texel is overgebracht naar vogelopvang De Wulp in Den Haag voor verdere revalidatie. Uit het meest recente en uitgebreide bloedonderzoek blijkt dat alle waarden er netjes uitzien. Dat nieuws wordt met opluchting ontvangen door de verzorgers, schrijft de vogelopvang op Facebook.

Ook het gewicht van de vogel blijft stijgen. De brileider weegt inmiddels ruim 1350 gram. Dat betekent dat hij sinds zijn binnenkomst meer dan 300 gram is aangekomen. Een duidelijke verbetering, al is het einddoel nog niet bereikt. Zolang de vogel in de opvang verblijft, blijft zijn herstel bovendien kwetsbaar.

Aandachtspunten

Er zijn nog wel aandachtspunten. De buikveren van de brileider zijn flink gesleten. Daardoor is hij op die plek niet goed waterdicht en wordt hij nat tot op de huid. Voor een zeevogel is dat een probleem, omdat hij veel tijd op of langs de waterkant doorbrengt. Juist daar vindt hij normaal gesproken veel krabben om te eten.

Die krabben vormen echter ook een risico. Ze kunnen een parasiet bij zich dragen waarvoor de brileider eerder gevoelig bleek. Om die reden richten de verzorgers zich nu vooral op het verbeteren van de conditie van zijn buikveren. Waar mogelijk wordt hij daarbij extra ondersteund.

Voorlopig mag de brileider zich tegoed doen aan een uitgebreid 'zeebanket', zodat hij verder kan aansterken. Over de vervolgstappen in het revalidatietraject is nog geen duidelijkheid. Naar verwachting wordt daar binnenkort meer over bekendgemaakt.