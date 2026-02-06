Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opluchting bij opvang: zeldzame brileider maakt voorzichtig herstel

Opluchting bij opvang: zeldzame brileider maakt voorzichtig herstel

Dieren

Vandaag, 11:00

Link gekopieerd

Er is een nieuwe update gedeeld over de brileider die via Ecomare op Texel is overgebracht naar vogelopvang De Wulp in Den Haag voor verdere revalidatie. Uit het meest recente en uitgebreide bloedonderzoek blijkt dat alle waarden er netjes uitzien. Dat nieuws wordt met opluchting ontvangen door de verzorgers, schrijft de vogelopvang op Facebook.

Ook het gewicht van de vogel blijft stijgen. De brileider weegt inmiddels ruim 1350 gram. Dat betekent dat hij sinds zijn binnenkomst meer dan 300 gram is aangekomen. Een duidelijke verbetering, al is het einddoel nog niet bereikt. Zolang de vogel in de opvang verblijft, blijft zijn herstel bovendien kwetsbaar.

Het gaat financieel niet goed met de vogelopvang in Utrecht. Door deze problemen kunnen zij momenteel minder vogels opvangen, zoals te zien is in deze video:

Vogelopvang Utrecht in de financiële problemen: 'Kunnen minder vogels opvangen'
1:37

Vogelopvang Utrecht in de financiële problemen: 'Kunnen minder vogels opvangen'

Aandachtspunten

Er zijn nog wel aandachtspunten. De buikveren van de brileider zijn flink gesleten. Daardoor is hij op die plek niet goed waterdicht en wordt hij nat tot op de huid. Voor een zeevogel is dat een probleem, omdat hij veel tijd op of langs de waterkant doorbrengt. Juist daar vindt hij normaal gesproken veel krabben om te eten.

Die krabben vormen echter ook een risico. Ze kunnen een parasiet bij zich dragen waarvoor de brileider eerder gevoelig bleek. Om die reden richten de verzorgers zich nu vooral op het verbeteren van de conditie van zijn buikveren. Waar mogelijk wordt hij daarbij extra ondersteund.

Voorlopig mag de brileider zich tegoed doen aan een uitgebreid 'zeebanket', zodat hij verder kan aansterken. Over de vervolgstappen in het revalidatietraject is nog geen duidelijkheid. Naar verwachting wordt daar binnenkort meer over bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vogelopvang Utrecht in de financiële problemen: 'Kunnen minder vogels opvangen'
Vogelopvang Utrecht in de financiële problemen: 'Kunnen minder vogels opvangen'
Vogelopvang moet dicht door koppige afvalverwerker
Vogelopvang moet dicht door koppige afvalverwerker
Ratten teisteren vogelopvang: vrijwilligers durven niet meer te komen
Ratten teisteren vogelopvang: vrijwilligers durven niet meer te komen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.