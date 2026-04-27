Vogelaars massaal naar Delft voor zeldzame foto van lepelaar met jongen

Ze zitten massaal klaar langs de route voor die ene perfecte foto. Natuurlijk doe je dat op een dag als deze, zeker in de regio Delft en Den Haag. Want het komt niet zo vaak voor dat je ze ziet. Maar wacht... we hebben het over de koninklijke familie, toch? En de groepen fans die langs de route staan te juichen? Nou nee, want in een klein deel van Delft draait het om iets heel anders: een lepelaar met haar kroost.

Vogelaars komen van heinde en verre om de gevederde vrienden te aanschouwen, en dat zorgt voor een drukte van belang. Een goede drukte, met af en toe wat overlast voor fietsers, want het nabijgelegen fietspad staat soms vol met vogelaars. Maar waar mensen wel tegen een beetje overlast kunnen, is het belangrijk dat de lepelaar en haar kroost vooral niet worden gestoord.

Gepaste afstand

Dat zegt ook Arnaud van den Berg van de Vogelwacht Delft. "Drukte is leuk, maar wanneer is het wel of niet een verstoring voor de lepelaar? Daar valt over te discussiëren natuurlijk. We willen in ieder geval voorkomen dat mensen daar beslissingen nemen die ten nadele zijn van de vogels." Daarom heeft de Vogelwacht op gepaste afstand een plek ingericht waar enthousiastelingen de dieren kunnen gadeslaan en naar hartenlust foto's kunnen maken.

