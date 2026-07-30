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'Puberale' pinguïn ontsnapt uit Avifauna en eindigt bij sluis Roelofarendsveen

Dieren

Gisteren, 22:54

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Een jonge pinguïn uit Vogelpark Avifauna besloot donderdagochtend op avontuur te gaan. De nieuwsgierige vogel wist uit zijn verblijf te ontsnappen en belandde vermoedelijk via een sloot in de Oude Rijn. Uiteindelijk zwom hij helemaal naar een sluis in Roelofarendsveen, zo'n acht kilometer verderop. Daar kon het dier donderdagavond gevangen worden.

Volgens een woordvoerster staan jonge pinguïns erom bekend behoorlijk ondernemend te zijn, maar maakte deze wel een uitzonderlijk uitstapje. “Best knap”, zegt ze lachend over de afstand die de vogel aflegde. Omstanders keken vreemd op toen ze ineens een pinguïn zagen zwemmen en schakelden direct Avifauna in. De "puberale" pinguïn maakte het de verzorgers gelukkig niet al te moeilijk en liet zich al snel vangen. Hij heeft gelukkig niks overgehouden aan zijn bijzondere avontuur en zit inmiddels weer veilig in het verblijf bij zijn vriendjes.

Door Redactie Hart van Nederland

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