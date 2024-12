ZooParc Overloon krijgt primeur: nog niet vertoonde (bedreigde) dierensoorten

In ZooParc Overloon komen 13 nieuwe diersoorten waaronder de dril, de geelrugduiker en het Afrikaanse kwaststaartstekelvarken. Alle drie de diersoorten waren nog nooit eerder te zien in Nederland. Vanaf 2025 zijn ze te zien in het nieuwe expeditiegebied Ngyuwe.

De bouw van het nieuwe verblijf waar de eerder genoemde dieren gehuisvest gaan worden zal volgend jaar open gaan. Buurtbewoners en dierenorganisaties hebben kritiek op het verblijf zoals te zien in bovenstaande video.

Die eerste is extra bijzonder. De dril behoort namelijk tot de IUCN Rode Lijst. De lijst bevat bedreigde diersoorten en omdat er van de dril nog maar drieduizend in het wild bestaan, staat deze ook op de lijst. De IUCN Rode Lijst is in 1964 opgericht om alle bedreigde diersoorten in kaart te brengen en te beschermen.

Op zoek naar een nieuw thuis

De natuurlijke leefomgeving van de dril is het dichtbegroeide regenwoud in tropisch Afrika en ook daar zijn ze niet veilig. Zo hebben ze te maken met verlies van leefgebied en hebben ze last van stropers. Om de populatie in Europa te waarborgen was er een dringende behoefte aan dierentuinen die ze konden opvangen en ze een nieuw thuis kunnen bieden. Het Europees managmentprogramma (EEP) zorgt daarvoor. En die plek vonden ze in het Noord-Brabantse ZooParc Overloon.

"De komst van de dril sluit goed aan bij onze missie om een actieve rol te spelen in het behoud van bedreigde diersoorten," zegt Steven van den Heuvel, hoofd dierverzorging en curator van ZooParc. "We zijn trots dat we deze bijzondere dieren een thuis kunnen bieden en tegelijkertijd bijdragen aan hun voortbestaan."