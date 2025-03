ZooParc Overloon neemt afscheid van Asia: witte tijger verhuist naar Frankrijk

ZooParc Overloon neemt binnenkort afscheid van hun witte tijger Asia. Het geliefde dier verhuist naar een dierentuin in Frankrijk. Veel vaste bezoekers betreuren haar vertrek.

Asia is nog ongeveer een maand te bewonderen in het dierenpark. Naar verwachting vertrekt ze in de loop van april naar het Franse Zoo de la Flèche. Hier gaat ze samenleven met een andere witte tijger, vertelt Steven van den Heuvel van ZooParc Overloon in een video.

Naast tijgers zijn er nog veel meer bijzondere dieren te zien in ZooParc Overloon. Eind januari werden er twee zeldzame halfaapjes geboren.

Bezoekers van het park laten op Facebook weten het geliefde dier te gaan missen. "Wauw prachtdier is het!! Jammer dat zij gaat", "Zolang ze maar een knappe gozer krijgt" en "Ach mupke toch. Goede reis lieverd" reageren mensen onder de aankondiging van Asia's afscheid.

Nieuwe tijger

Asia wordt niet vervangen door een nieuwe witte soortgenoot. De witte tijger zal uiteindelijk niet meer in Europese dierentuinen te zien zijn. Vanwege de slechte genetica van witte tijgers overleven ze niet in het wild. Vanuit het Europees managementprogramma is daarom een uitsterfbeleid ingesteld. Dit betekent dat dieren van deze soort geen jongen meer mogen krijgen.

Bezoekers hoeven niet lang te treuren om het vertrek van Asia. Het dierenpark verwacht op korte termijn een nieuwe tijger te verwelkomen. Het gaat om een nieuwe mannelijke amoertijger. In Overloon hopen ze dat dit dier in de toekomst voor jongen gaat zorgen.