ZooParc Overloon in rouw na dood zes doodskopaapjes: 'Ontzettend treurig'

"Het is nu zo stil hier," vertelt Steven van den Heuvel, hoofd dierverzorging bij ZooParc Overloon, terwijl hij langs het door brand getroffen verblijf van de doodskopaapjes loopt. Bij een hevige brand kwamen maandagavond alle zes de aapjes om het leven. "Het is ontzettend treurig. Vooral voor de verzorgers, die dagelijks met de dieren bezig zijn, komt dit verlies hard binnen."

Met dit mooie voorjaarsweer mogen de kleine apen normaal gesproken altijd even naar buiten, vertelt Van den Heuvel verder. "Dan hoor je die mooie, piepende geluiden al van ver. Maar omdat het vannacht nog zo koud was, zaten ze nog in het binnenverblijf."

Vlammen uit het dak

Toen de brand rond 21.00 uur uitbrak, was het personeel al weg. Het vuur werd ontdekt door een buurtbewoner, die direct het alarmnummer belde. De vlammen sloegen al snel uit het dak. De brandweer was snel ter plaatse, maar de hulp kwam toch te laat.

Van de buitenkant is niet veel schade te zien aan het pand, maar van binnen is er nog maar weinig over. "Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Vermoedelijk zijn de dieren daardoor al snel overleden," vertelt Van den Heuvel. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de brand is ontstaan. "De brandweer heeft wel al kunnen uitsluiten dat het om een misdrijf gaat, dus vermoedelijk is het kortsluiting geweest," voegt hij toe.

Bezoekers treuren mee

Ondanks de brand heeft het park besloten gewoon open te blijven. Bezoekers treuren mee met het park en de verzorgers. "De kinderen hadden het vanochtend al gezien op sociale media," vertelt een vader die met zijn twee zonen het park bezoekt. "Ze hebben nog een mooie tekening gemaakt voor de mensen van het park."

Een stel dat dinsdag al gepland had het park te bezoeken, heeft het verdrietige nieuws ook meegekregen. "Super zielig voor die aapjes en ook voor de verzorgers natuurlijk."

Toekomst

Het verlies van de doodskopaapjes is nog vers, maar Van den Heuvel sluit niet uit dat de soort in de toekomst weer in het park te zien zal zijn. "Onze eerste zorg is nu voor het team en ervoor zorgen dat het park voor hen en de bezoekers veilig is. Of de doodskopaapjes terugkomen, is nog niet duidelijk. Het is wel een diersoort die wij graag in het park hebben."

Van den Heuvel heeft goede hoop dat ZooParc in de toekomst weer doodskopaapjes kan huisvesten. "In Europa leven er zo'n 1.000 van deze soort in verschillende parken. Wij hebben goede hoop dat we er een paar kunnen krijgen."