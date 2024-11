ZIEN: na jaren zonder geboortes babyboom in Limburgse dierentuin

In de Limburgse GaiaZOO is het beschuit met muisjes niet aan te slepen. Na zes jaar zonder geboortes zijn er allemaal dieren geboren in de dierentuin in Kerkrade. Zoals capibara's. De knaagdieren-jongen, die na een draagtijd van vijf maanden ter wereld kwamen, verkennen al nieuwsgierig hun omgeving.

Ook bij de boshonden is er gezinsuitbreiding. De pups blijven voorlopig in de nestkist, volledig afhankelijk van de zorg van hun moeder en de groep. Binnenkort zullen ze hun eerste zwemlessen krijgen, een cruciale vaardigheid voor deze soort.

Twee van de boshonden-pups - beeld: GaiaZOO

Nog meer goed nieuws

Bij de apen is er eveneens goed nieuws: de witgezicht saki’s hebben een jong gekregen. Het kleintje klampt zich stevig vast aan de moeder en is zo al nieuwsgierig de omgeving aan het verkennen.

De witgezicht saki moeder met baby - beeld: GaiaZOO

ANP