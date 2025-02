ZIEN: Friese paarden trekken arrenslee voort in Gronings winterwonderland

De sneeuw in het noorden van het land levert sprookjesachtige taferelen op. Veel bekijks trokken twee Friese paarden die donderdag elk een arrenslee voorttrokken op Landgoed Nienoord in Leek. En het sneeuwde ook nog.

Voor de trotse bezitters van de paarden en slee, de familie Hoekstra, was het alweer vier jaar geleden dat ze die kans kregen. Maar nu ligt er sneeuw. Omdat er in Friesland onvoldoende sneeuw lag, vroegen de paardenbezitters aan het Nationaal Rijtuigmuseum op het Groningse Landgoed Nienoord of ze daar terecht konden. En dat kon.

Twee prachtige Friese paarden trokken vervolgens hun slee voort in de sneeuw. Vader, moeder en de twee zoons Hoekstra genoten, en het publiek ook. Niet alleen dwarrelden de sneeuwvlokken naar beneden tijdens het slee rijden, de menners hadden ook nog Friese klederdracht aan.