Zeldzame oehoe zorgt voor sensatie in Nijmeegse woonwijk

In de wijk Bottendaal in Nijmegen is een bijzonder dier gespot. Daar zorgt een uil namelijk voor sensatie onder buurtbewoners. En het gaat niet zomaar om een uil, maar om een heuse oehoe.

De uil houdt de gemoederen al sinds vrijdag bezig onder de bewoners van de Nijmeegse woonwijk. Gewapend met cameralenzen en verrekijkers proberen verschillende mensen een glimp op te vangen van het zeldzame dier.

Volgens Omroep Gelderland zou het gaan om een oehoe, een van de grootste uilen ter wereld. Omdat er maar weinig in ons land leven, is het bijzonder dat je er eentje kunt zien.

Ook op sociale media houdt de oehoe de gemoederen bezig. Of de uil permanent in de woonwijk gaat verblijven, blijft nog even afwachten.