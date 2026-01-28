Dode walvis aangespoeld bij Borsele, 'staart van lijf gerukt'

Op het strand van de Kaloot bij Borsele is maandag een dode dwergvinvis aangetroffen. Opvallend was dat de walvis geen staart meer had. Volgens zeezoogdierenexpert Jaap van der Hiele is die waarschijnlijk in een schroef terechtgekomen, zegt hij tegen PZC.

Het ging om een walvis van minder dan 5 meter lang, meldt Stichting ReddingsTeam Zeedieren (RTZ). Volgens Van der Hiele ging het om een volwassen mannetje die waarschijnlijk een aanvaring niet heeft overleefd. Zijn staart is mogelijk bij de aanvaring van zijn lijf gerukt, aldus de zeezoogdierenexpert.

Beeld: Stichting ReddingsTeam Zeedieren

Omdat het dier relatief klein was, werd de gemeente Borsele ingelicht. In overleg met de gemeente is besloten het kadaver te laten bergen.

Beeld: Stichting ReddingsTeam Zeedieren

Transport naar Utrecht

Bij aankomst in Utrecht is het dier gewogen. Het bleek om een gewicht van bijna 1000 kilo te gaan, meldt RTZ. De walvis is overgebracht naar de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en zal daar verder worden onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak.

De resultaten van dat onderzoek worden op een later moment bekendgemaakt.