Wurgslang aangetroffen in Schijndel, wie is zijn anaconda kwijt?

De politie in het Brabantse Schijndel heeft dinsdagmiddag een wurgslang aangetroffen. Het dier, dat later werd geïdentificeerd als een jonge anaconda, is opgehaald en overgebracht naar een opvang.

Dierenpark De Oliemeulen heeft de slang onderzocht en bevestigde dat het om een nog jong exemplaar van de anaconda-soort gaat. De politie en de dierenambulance doen nu een oproep: wie is deze slang kwijt? "Als u informatie heeft of de eigenaar bent van de slang, neem dan contact op met ons", vertelt de dierenambulance op Facebook.

Eerder dit jaar vond een vrouw een enorme slang in haar tuin:

0:35 Vrouw vindt slang in de tuin: ‘Kan steeds vaker gaan gebeuren’