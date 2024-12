Wolf doodgereden op provinciale weg bij Drentse Wapse

In het Drentse Wapse is zaterdagochtend een dode wolf gevonden op de N855. Het dier is aangereden, meldt de provincie. Het is niet bekend om welke wolf het gaat en ook het geslacht is nog onbekend. Onderzoek moet dit uitwijzen.

In maart 2023 werd er ook een wolf doodgereden, toen op de A2 bij Vught, zo is te zien in bovenstaande video.

Zowel de Universiteit Utrecht als de Wageningen Universiteit zal onderzoek doen naar het dier. Er wordt onder meer sectie verricht, daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de leeftijd en conditie van de wolf.GOl

In Wapse worden regelmatig wolven gespot en is het ook al eerder tot een confrontatie gekomen. In 2023 werd een schapenhouder door een wolf in zijn arm gebeten. Het dier is daarna afgeschoten omdat de openbare veiligheid in het geding was. Normaal gesproken mogen wolven niet afgeschoten worden.

ANP