Mannetjesgieren in Beekse Bergen adopteren kuiken uit Blijdorp

Twee mannelijke witruggieren in Safaripark Beekse Bergen hebben een kuiken geadopteerd. Het jonge dier kwam op 3 maart uit het ei in Diergaarde Blijdorp. Enkele dagen later werd het kuiken overgebracht naar de Beekse Bergen, waar het werd ondergebracht bij het mannetjeskoppel Aziz en Kadir. Inmiddels ontfermt het gevederde duo zich over het jong.

Het koppel had al eerder samen een nest gebouwd. De verzorgers besloten hen een kunstei te geven, zodat de vogels zich op een natuurlijke manier over een ei konden ontfermen. Toen het duo even het nest verliet, werd het kunstei verwisseld voor het echte kuiken. Sindsdien verzorgen Aziz en Kadir het jong alsof het hun eigen nakomeling is.

Beeld: Diergaarde Blijdorp

Internationaal fokprogramma

Het adoptiekuiken maakt deel uit van een internationaal fokprogramma om bedreigde giersoorten zoals de witruggier in stand te houden. Deze vogels spelen een belangrijke rol in het ecosysteem als aaseters, maar hun populatie staat zwaar onder druk. Met name in Afrika worden gieren vaak vergiftigd door stropers, waardoor in sommige gebieden nog maar enkele procenten van de oorspronkelijke populatie over zijn.