Wilde zwijnen maken slagveld van Limburgse begraafplaats

Al weken wordt de begraafplaats in het Limburgse Schinnen geteisterd door een groep wilde zwijnen. Ze wroeten in de grond op zoek naar wat lekkers, zoals eikels en wormen. Hierbij komen ze gevaarlijk dicht bij de graven zelf. Nabestaanden vrezen het ergste.

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"Ik kom elke dag naar het graf en zie hoe het steeds erger wordt", vertelt Nico Jetten (88) aan Hart van Nederland. Drie maanden geleden overleed zijn vrouw, die nu op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats in Schinnen ligt.

Dat deel is anders ingericht dan het oudere gedeelte van het kerkhof. Er zijn geen traditionele graven, maar kleine grafstenen met een stuk gras ervoor. En dat bevalt de zwijnen wel, die sinds drie weken alles overhoop woelen.

"Ik vind het heel verdrietig omdat we zo veel moeite hebben gestopt in het graf van mijn vrouw. Bovendien ben ik bang dat de grafstenen binnenkort beschadig zullen worden of zullen omvallen", vertelt Nico.

Nieuwe afrastering

Het kerkbestuur, dat verantwoordelijk is voor de begraafplaats, laat aan Hart van Nederland weten inmiddels bezig te zijn met het plaatsen van een nieuw hek dat de wilde dieren van het terrein moet houden. Maar dit kost tijd.

Naar verwachting wordt volgende week dinsdag een nieuw hek van 150 meter lang geplaatst. "We begrijpen de frustratie en verdriet bij de nabestaanden. Dit vraagt tot de plaatsing van het nieuwe hek veel geduld. We staan nu simpelweg machteloos en hopen dat de schade zal meevallen", aldus Paul Bronneberg van het kerkbestuur.

Volgens Nico had het hek al lang geplaatst moeten zijn. "Iedereen weet al veel langer dat de zwijnen hier rondlopen. Maar al die tijd heeft niemand iets gedaan, terwijl we betalen om onze dierbaren hier te laten liggen. Wie gaat deze schade betalen?"