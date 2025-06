Verslaafd aan teckels: Annemieke heeft er zestien

In het Limburgse Ospeldijk staat Tweede Pinksterdag in het teken van de 'snelste teckel van Nederland'. Terwijl er meer dan honderd teckels in Ospeldijk strijden om de felbegeerde titel, heeft Annemieke Kierkels de hoofdprijs al thuis. Ze woont samen met zestien van deze eigenwijze viervoeters. “Het is een verslaving. Ik wilde alle kleuren hebben en het is me bijna gelukt,” zegt ze lachend tegen Hart van Nederland.

Annemieke groeide op met teckels. “Toen ik geboren werd, lag er al een teckel naast mijn moeder in het kraambed. Mijn ouders hadden er altijd een paar. Zelf ben ik maar twee jaar van mijn leven zonder teckel geweest.” Haar liefde voor het ras gaat diep. “Ze zijn ontzettend baasgericht, ze maken veel oogcontact en hebben ongelofelijk veel humor. Ze maken me elke dag aan het lachen.”

Takkie

Volgens Linda Dams van de Nederlandse Teckel Club is de populariteit van de teckel geen verrassing. “Teckels zijn eigenwijs, slim en ontzettend trouw. Denk aan Takkie of de teckel uit Jan, Jans en de Kinderen. We zijn er allemaal mee opgegroeid. Het is gewoon een typisch Nederlandse hond.”