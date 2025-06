Eigenaren emotioneel en opgelucht: Truusje weer veilig thuis na ongeluk Arnhem

Wat begon als een grote schrik voor Anton en José uit Arnhem, eindigde maandagavond in opluchting en tranen van geluk: hond Truusje is weer thuis. Dat laat de eigenaar weten aan Hart van Nederland. Het dier raakte zondagmiddag vermist na een verkeersongeluk op de Cattepoelseweg. Na een lange zoektocht kwamen oplettende wandelaars Truusje tegen. Gelukkig was ze ongedeerd.

Zondagmiddag verloor bestuurder Anton Suijker de macht over het stuur toen hij tijdens het rijden achterom keek naar zijn andere hond. Zijn auto botste frontaal tegen een boom. “De airbag klapte in mijn gezicht. Ik zag niets meer,” vertelt hij geëmotioneerd aan Omroep Gelderland. Op datzelfde moment liep Truus weg. De politie stuurde kort daarna een Burgernetmelding uit in de hoop het dier snel terug te vinden.

Beeld: Anton Suijker

Op de plek van het ongeval waren flyers opgehangen met een oproep om uit te kijken naar de hond. En die actie had resultaat. Maandag liepen Edith en Willemien op de begraafplaats Moscowa en stuitten daar op Truusje.

Tranen bij de hereniging

De terugkeer was voor eigenaar Anton een emotionele ontlading. Huilend zat hij op de bank toen Truusje werd teruggebracht. “Het is onze vijfde hond. Mijn vrouw heeft slecht zicht en ik heb problemen met mijn been. We weten daarom nu al dat dit ons laatste hondje is,” zegt hij tegen de omroep.

Hoewel Anton en zijn vrouw beiden blauwe plekken hebben overgehouden aan het ongeluk en hun auto total loss is verklaard, doet dat er voor hen weinig toe. Dat Truus weer terug is, is veel meer waard. Na het onstuimige weekend laat Anton weten toe te zijn aan rust.