Uit Oekraïne geredde beer overlijdt al na maand in Berenbos Rhenen

Triest nieuws vanuit Rhenen. Daar is namelijk de uit Oekraine geredde, getraumatiseerde beer Taras overleden. Het dier liep een botbreuk op aan zijn achterpoot. Helaas was die niet te behandelen en daarom besloot Ouwehands Dierenpark hem in te laten slapen.

Nog maar een maand geleden kwam Taras aan in ons land:

1:17 Getraumatiseerde Taras en Roza zetten eerste stappen in Het Berenbos

"Het is heel sneu", zegt directeur Robin de Lange tegenover de regionale zender RTV Utrecht. Het dier was pas kort in het park te bewonderen en het was de bedoeling om hem na een traumatisch bestaan in het land van herkomst een 'beerwaardig' leven te geven in Rhenen. Ook was er veel tijd en moeite gestoken in het hier naartoe halen van het dier.

Russische raketten

In Oekraïne zat Taras, samen met de eveneens hiernaartoe gehaalde berin Roza, in een privédierentuin. Aldaar werd het verblijf van de twee getroffen door raketten die werden afgevuurd tijdens de door de Russen begonnen oorlog in het land. Het was niet langer houdbaar de beren daar te houden en ze moesten daarom weg.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Helaas was het verblijf in Nederland van korte duur. Er is door dierenartsen nog geprobeerd om Taras te redden, maar treurig genoeg bleek de breuk te complex. Gips was geen optie en daarom bleef inslapen over.