ZIEN: getraumatiseerde beren uit Oekraïne verkennen nieuw thuis in Rhenen

Bruine beren Taras en Roza hebben hun eerste stappen in Het Berenbos in Rhenen gezet. De twee beren werden in oktober 2024 geëvacueerd uit een privédierentuin nabij conflictgebied Donetsk en tijdelijk overgebracht naar Lviv in West-Oekraïne. In mei van dit jaar zijn ze naar het Ouwehands Dierenpark in Nederland gehaald, waar ze langzaam maar zeker wennen aan hun nieuwe onderkomen.

Taras en Roza leefden al in slechte omstandigheden, maar na raketinslagen in hun verblijven verkeerden zij in direct gevaar. Het was stichting Bears in Mind die de twee beren middels crowdfunding wist te redden uit het onstuimige grensgebied van Oekraïne. Die stichting regelde vervolgens een tijdelijk verblijf in de al overvolle berenopvang nabij Lviv, in berenwoud Domzhyr.

Beerwaardig bestaan

Daarna was het een kwestie van stapels papierwerk om de beren over te kunnen laten komen naar Nederland. Eenmaal aangekomen ondergingen Taras en Roza een quarantaineperiode en een uitgebreide gezondheidscontrole. Ze zijn door de CT-scan gegaan, hun bloed is afgenomen en ook hun gebit is gecontroleerd. Beide beren zijn, ondanks de slechte voeding die zij vroeger kregen en het kleine verblijf waarin zij leefden, goed door de controle heen gekomen.

Een nieuwe omgeving is altijd wennen, maar Roza en Taras zijn direct het bos in gegaan. Roza had haar zinnen gezet op de appels en de honing, terwijl Taras de vijver en hutjes in het verblijf ging verkennen. Er wonen ook nog andere bruine beren en een aantal wolven. Zij zullen in een later stadium stapje voor stapje aan Roza en Taras geïntroduceerd worden.

In Het Berenbos krijgen bruine beren, die vroeger mishandeld zijn, de kans om weer ‘beer’ te worden. Op dit moment leven er zeven bruine beren, elk met een eigen verhaal.