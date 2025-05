Beren uit oorlogsgebied Oekraïne veilig in Ouwehands Dierenpark

Ze kwamen uit een kapotgeschoten dierentuin in het oosten van Oekraïne, maar zijn nu veilig in Nederland. De twee bruine beren Roza en Taras zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangekomen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

De dieren zaten vast in een privédierentuin in Donetsk, midden in het oorlogsgebied. In oktober 2024 sloegen raketten in bij hun verblijf. De schade was groot en de situatie werd te gevaarlijk. Stichting Bears in Mind kreeg een noodoproep en kwam direct in actie. Roza en Taras werden tijdelijk opgevangen in een berenopvang bij Lviv, waar ze werden verzorgd tot ze naar Nederland konden.

Lange rit achter de rug

Op 5 mei vertrok Bears in Mind naar Oekraïne om de beren op te halen. Ze maakten de rit in stevige transportkisten, kregen onderweg fruit en water en werden goed in de gaten gehouden door een dierenarts. "Roza en Taras hebben het uitstekend gedaan. De hele reis hebben ze rustig doorstaan en eindelijk kwamen ze 9 mei 's nachts aan in Ouwehands Dierenpark", zegt directeur Ingrid Vermeulen van Bears in Mind.

De twee zitten voorlopig nog in quarantaine, maar mogen binnenkort hun nieuwe leefgebied verkennen: Het Berenbos. Daar leven al zeven andere beren die eerder uit slechte omstandigheden zijn gehaald.

De reddingsoperatie werd mogelijk gemaakt dankzij een crowdfundingactie. Volgens Bears in Mind kwamen er veel donaties binnen. Het Berenbos in Rhenen biedt sinds 1993 een nieuw thuis aan mishandelde beren uit binnen- en buitenland.