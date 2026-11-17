Dat een vogel weleens verstrikt raakt in visdraad of vastzit in een spouwmuur of schoorsteen, dat hoor je wel vaker. Maar een vogel die valt in pas gestort beton, is zeldzamer. Het overkwam een ekster in Utrecht zondag, deelde de Dierenambulance van Utrecht.

Het jonge beestje stak met alleen zijn kop en een deel van zijn borst nog boven het beton uit. Tenminste, als je hem goed spotte, want de ekster had al snel dezelfde kleur gekregen als het beton. De ambulancemedewerker moest in de laadklep van een heftruck hangen, om het diertje uit zijn hachelijke situatie te bevrijden.

Bron: Dierenambulance Utrecht

Drie badjes

De ekster is overgebracht naar de vogelopvang. "Daar heeft hij nog drie badjes gekregen om de laatste betonresten te verwijderen. Nu is het tijd om aan te sterken en te herstellen bij de opvang", schrijft de dierenambulance liefdevol op Facebook.