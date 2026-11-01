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Oehoe die veel bekijks trok in Deurne overleden: 'Het was een prachtige uil'

Dieren

Vandaag, 15:51

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Een grote oehoe die al dagenlang de aandacht trok in een woonwijk in het Brabantse Deurne, is overleden. Het nieuws zorgt voor verdriet onder omwonenden en vogelaars, die de bijzondere roofvogel de afgelopen dagen nauwlettend volgden. De uil had zich gevestigd op een gebouw aan de Romeinstraat en trok daar flink wat bekijks.

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De oehoe zat al zeker een week op een plateautje bij de dakgoot van Huize de Romein. Buurtbewoner Albert Struik vertelde eerder aan lokale media dat de vogel daar vrijwel de hele dag rustig zat. "Hij zit daar gewoon heel rustig, dus wij hebben er geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat een mogelijke eigenaar het dier mist en ongerust is."

Mogelijk ontsnapte oehoe

Omdat oehoes doorgaans in rustige gebieden leven, vermoedden buurtbewoners dat het dier ergens was ontsnapt. Volgens Gejo van Oehoe Werkgroep Nederland kan een ring om de poot duidelijkheid geven over de vraag of een oehoe wild of tam is. Van een afstand was echter moeilijk vast te stellen welke ring de vogel droeg. Of de oehoe daadwerkelijk een eigenaar had, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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