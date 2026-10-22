Man probeert twee keer in één week hond Buddy te stelen uit dierenwinkel

Dierenwinkeleigenaar Evert Lancee (66) uit Utrecht is flink geschrokken nadat een man tot twee keer toe zijn hond Buddy probeerde mee te nemen. De man kreeg donderdag een winkelverbod, maar stond een dag later opnieuw in de zaak. Dit keer probeerde hij de riem van de hond los te maken. Evert kon samen met een medewerker voorkomen dat Buddy werd meegenomen.

Buddy is al jaren een bekend gezicht in de Utrechtse Rivierenwijk. De bijna 9-jarige hond gaat iedere dag met zijn baasje mee naar dierenwinkel Elans Dierenparadijs. De winkel kreeg vorige week donderdag bezoek van een onbekende man die Buddy begon te knuffelen. Toen hij de hond volgens Evert pijn begon te doen, zette de winkeleigenaar hem de deur uit.

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De man liep vervolgens naar de dierenarts aan de overkant en beweerde daar via een vertaalapp dat Buddy zijn hond was. Een medewerker ging met hem mee naar de dierenwinkel, maar had al snel door dat het verhaal niet klopte. De politie werd ingeschakeld en de man kreeg een winkelverbod voor een jaar.

De man komt opnieuw in de winkel

Een dag later kwam de man toch terug. Hij rende direct naar achteren, waar Buddy aan een lijn vastzit, en probeerde de riem los te maken. Evert en een medewerker grepen in en wisten te voorkomen dat de hond werd meegenomen. De man ging er vervolgens vandoor.

Evert deed vrijdag aangifte en vertelt aan Hart van Nederland dat de politie zaterdag de camerabeelden heeft opgevraagd. Dankzij de camera bij de ingang kon hij vrijdag snel ingrijpen.

Angst blijft

Sinds vrijdag heeft Evert de man niet meer in zijn winkel gezien, maar gerust is hij er niet op. "Hij loopt nog steeds rond in de buurt, dus het blijft angstig", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Bij elke klant kijk je of hij het is."

Ook andere winkeliers in de buurt zijn inmiddels op de hoogte en houden een oogje in het zeil. Wie de man is, weet Evert niet.

De politie laat donderdag aan Hart van Nederland weten dat er een onderzoek loopt. Omdat de man ondanks zijn winkelverbod terugkeerde, wordt de zaak onderzocht als huisvredebreuk. Daarvan is aangifte gedaan.

Beeld: Elans Dierenparadijs