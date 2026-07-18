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Leo radeloos na diefstal pony Sjaam: 'Mijn halve leven is weg'

Crime

Vandaag, 22:00

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Wie knipt er nou midden in de nacht een gat in een weilandhek en steelt de 22-jarige pony Sjaam? Er valt geen droog brood aan het oude beest te verdienen, want Sjaam heeft een doorgezakte rug. Het enige dat nu is bereikt, is dat eigenaar Leo van Nimwegen ten einde raad is. "Mijn halve leven is weg. Waar is Sjaam?"

Bijna een kwart eeuw geleden redde Van Nimwegen Sjaam van een gewisse ondergang in een Franse slachterij. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. "Ik ben hobby-singer/songwriter en begeleid mijzelf daarbij op gitaar en accordeon. Ik heb een aantal jaren terug het verhaal van Sjaam gevat in het lied 'Paardensmokkelaar'. Daarin bezing ik onze tocht van Frankrijk naar Nederland."

De vermissingsposter van Sjaam.

De vermissingsposter van Sjaam.

Mannen op camerabeelden te zien

Volgens Van Nimwegen is op inbeslaggenomen camerabeelden te zien dat zo'n 6 à 7 man uit een busje stapt, aan het hek morrelt en het opent. Verderop staat een paardentrailer klaar. "Zijn het activisten? Het moet in elk geval iemand zijn die weet dat Sjaam daar stond, je kunt hem vanaf de openbare weg namelijk niet zien."

Inmiddels is de hulp ingeroepen van Carolien van Santen van Bokal Speurhonden. "Onze honden volgen het spoor van het vermiste dier of de vermiste persoon. We ondersteunen ook bij vermissingen, flyeren met ons telefoonnummer, speuren op sociale media en kunnen - als dat nodig is - dronepiloten inzetten. Als Sjaam wordt gevonden, vraag ik mensen om dat bij Bokal Speurhonden te melden. Wij brengen baas en beest weer met elkaar in contact. Dat kan zeker ook anoniem. Graag zelfs, ik hoop dat iemand wroeging krijgt van zijn of haar daad."

Door Redactie Hart van Nederland
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