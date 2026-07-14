Golfbaangans gewond door bal, golfers leven massaal mee

Een gans op een golfclub in Eemnes heeft het niet getroffen, maar is per ongeluk wél getroffen door een golfbal. Daarbij heeft het arme dier zijn pootje gebroken. Het voorval gebeurde drie weken geleden en gelukkig verloopt zijn herstel bijzonder goed. Dat moet ook wel, want vanuit de vogelopvang en de golfclub krijgt hij enorm veel liefde! Dat mag ook wel voor deze pechvogel.

"Ik heb goed nieuws", begint Daphne van Dongen van de Vogelopvang Soest als Hart van Nederland haar spreekt. "Hij stond gisteravond op en liep zelfs een beetje! We zijn heel blij, fantastisch. Hij liep lekker een beetje te scharrelen. Het is een heel rustige patiënt en daarom denk ik dat het zo goed gaat." Voor je het weet kan het dier weer terug naar de baan om zijn baan als mascotte weer gansrijk voort te zetten. "Maar het duurt nog wel een paar weken hoor."

Op de golfbaan, iets verderop in Eemnes, waren de leden enorm aangedaan door het voorval. Dat stelt Binnert de Beaufort, medewerker van Goyer Golf & Country Club. Hij is deze dinsdag weer eens op ziekenbezoek bij het arme dier en weet dat zijn maatje nog op hem zit te wachten. "Die is nu een beetje eenzaam." Hij noemt het enorm zielig wat de gans is overkomen, maar weet ook van de vele beterschapswensen die de leden van zijn club over het dier uitgestort hebben. "Dat is heel erg mooi!"