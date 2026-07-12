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Dood van ezel Nono leidt tot dringende oproep: 'Voer dieren niet zomaar'

Dood van ezel Nono leidt tot dringende oproep: 'Voer dieren niet zomaar'

Dieren

Vandaag, 20:20

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Het verdriet is groot bij Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau en de 23-jarige Emma-Lee, die veertien jaar voor ezel Nono zorgde. Het dier overleed dit weekend onverwacht, waarschijnlijk aan een hartaanval. Het dier was te zwaar, waarschijnlijk doordat het door voorbijgangers te veel is gevoerd. Emma-Lee en de stichting doen nu een dringende oproep: voer dieren in weilanden niet zomaar, om te voorkomen dat meer dieren hetzelfde lot treft.

"Ik ben er echt helemaal kapot van", zegt Emma-Lee tegen Hart van Nederland. "Nono kreeg ik toen ik 9 was, dus hij is sowieso 14 jaar bij mij geweest. We waren echt dikke maatjes." Het dier was nog maar kort bij de opvang, want het dier moest verhuizen doordat de weide waar hij eerst stond door de gemeente gebruikt moest gaan worden. Bij aankomst zien de medewerkers van de stichting al dat het dier aan de maat is.

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"De vetbulten stonden op zijn rug. Ik noemde het eerder een 'dikbilkoe' en dat is toch het resultaat van mensen die dieren onnodig voeren", zegt Marlhene Mouws van Stichting Het Ezelpaleis. "Ik weet dat mensen het niet expres doen, daarom moeten we duidelijk maken dat brood heel schadelijk is. Al kunnen we er een dier mee redden."

Door Redactie Hart van Nederland

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