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Geredde kat van Danielle gaat de wereld over: 'Wist meteen dat hij het was'

Geredde kat van Danielle gaat de wereld over: 'Wist meteen dat hij het was'

Dieren

Vandaag, 12:25

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Een video waarop een kat van een paal in een Amsterdamse gracht wordt gered, gaat de hele wereld over. Inmiddels is de video bijna 1,5 miljoen keer bekeken op Instagram. Voor Danielle Guirguis betekende de video veel meer dan een viraal moment: ze herkende direct haar vermiste huisdier.

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"Ik was vooral ontzettend blij dat hij nog leefde", vertelt Danielle aan Hart van Nederland. Haar kat is sinds maandagavond vermist. Normaal gesproken komt de 1-jarige buitenkat altijd weer thuis. "Hij heeft ook een broertje en die twee zijn onafscheidelijk. Maandagavond merkte ik al dat er iets niet klopte. Zijn broertje werd ineens heel aanhankelijk en wilde nauwelijks meer naar buiten."

'Ik herkende hem meteen'

Via een oproep in een Facebookgroep voor vermiste dieren kwam Danielle de inmiddels wereldberoemde video tegen. Daarop is te zien hoe een vrouw vanaf een boot een kat van een houten paal redt. De kat kon niet meer zelfstandig wegkomen en werd aan de overkant van het water weer aan land gezet.

"Ik herkende hem meteen", zegt Danielle. "Aan zijn natte staart zag ik direct dat hij in het water had gelegen." Volgens haar is de kat waarschijnlijk zelf vanaf het water op de paal geklommen. "Wij wonen op een woonboot aan de Amstel. Hij is een echte scheepspoes. We hebben onze katten zelfs geleerd hoe ze via speciale kattenladdertjes weer uit het water kunnen klimmen."

In de nacht op zoek

De plek waar de kat werd gered, ligt volgens Danielle op ongeveer 750 meter van haar woning. Hoewel de kat is gechipt, werd de dierenambulance niet ingeschakeld. Toch neemt ze de vrouw die de redding uitvoerde niets kwalijk: "Ik ben allang blij dat ik nu weet dat hij nog leeft."

Sinds de video viraal ging, ontvangt Danielle veel tips van mensen die denken de kat te hebben gezien. Iedere nacht gaat ze op zoek met brokjes en snoepjes, omdat katten dan actiever zijn en het in de stad rustiger is. Ook hangen er inmiddels posters in de buurt.

Poster van de vermiste kat, Poes.

Poster van de vermiste kat, Poes.

Hart van Nederland heeft de maker van de video benaderd. Een reactie blijft vooralsnog uit.

Door Redactie Hart van Nederland

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