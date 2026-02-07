Zeldzame velduilen zorgen voor drukte in Eemdijk

In het dorp Eemdijk, in de gemeente Bunschoten, is het de afgelopen dagen opvallend druk. De reden: er is een groep zeldzame velduilen gesignaleerd. Dat zijn roofvogels die maar weinig voorkomen in Nederland. Veel vogelliefhebbers willen de dieren met eigen ogen zien en reizen daarom naar het gebied.

Afgelopen weekend kwamen er tientallen bezoekers tegelijk naar Eemdijk. Ze stonden langs wegen en weilanden met verrekijkers en camera's met grote lenzen, in de hoop een glimp van de uilen op te vangen. De toeloop zorgde voor volle wegen en veel geparkeerde auto's.

Verkeersmaatregelen

Door de drukte nam de gemeente Bunschoten verkeersmaatregelen, na klachten over foutparkeren en zorgen over de doorgang voor hulpdiensten. Ondanks deze regels was het ook zaterdag druk en liepen sommige bezoekers zelfs privéterrein op.

De velduil is een beschermde en bedreigde vogelsoort. Vogelbescherming Nederland noemt de soort zeldzaam en wijst erop dat grote aantallen bezoekers de natuur kunnen verstoren.