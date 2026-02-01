Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verrassing bij tuinvogeltelling: deze vogel is het meest gezien

Verrassing bij tuinvogeltelling: deze vogel is het meest gezien

Dieren

Vandaag, 18:10

Link gekopieerd

De jaarlijkse tuinvogeltelling heeft dit jaar een opvallende uitkomst. Deelnemers telden volgens voorlopige cijfers samen ruim 1,5 miljoen vogels. Voor het eerst staat de koolmees bovenaan als meest waargenomen vogel, meldt Vogelbescherming Nederland.

Aan de 23e editie van de telling deden tot zondagmiddag bijna 110.000 mensen mee. Dat is een record en zo'n 30 procent meer dan vorig jaar. Overal in het land telden mensen een half uur lang de vogels in hun tuin, op het balkon of in het park.

Huismus zakt van eerste plek

Jarenlang bestond de top 3 uit dezelfde namen: de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Dit jaar is daar verandering in gekomen. De huismus werd 8 procent minder gezien dan vorig jaar en moest daardoor de eerste plaats afstaan aan de koolmees.

Dat past in een langer beeld. Het aantal huismussen in Nederland neemt al sinds de jaren tachtig af. Volgens Vogelbescherming Nederland heeft dat alles te maken met hoe woonwijken zijn ingericht. "Dat de huismus het moeilijk heeft, heeft alles te maken met hoe we onze tuinen en openbare ruimten inrichten. Veel steen, weinig of exotische planten. Daar kan een huismus niet van leven," zegt Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland.

Tellen kan nog tot maandag

De voorlopige cijfers geven al een goed beeld, maar het tellen is nog niet helemaal voorbij. De hele zondag kunnen mensen nog vogels tellen. De tellingen kunnen tot maandag 12.00 uur worden ingevoerd. Daarna komt Vogelbescherming Nederland met de definitieve resultaten.

Door ANP

Lees ook

Rouwende kroonkraanvogel A2 'maakt het goed' in opvang Amsterdam
Rouwende kroonkraanvogel A2 'maakt het goed' in opvang Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.