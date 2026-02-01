Verrassing bij tuinvogeltelling: deze vogel is het meest gezien

De jaarlijkse tuinvogeltelling heeft dit jaar een opvallende uitkomst. Deelnemers telden volgens voorlopige cijfers samen ruim 1,5 miljoen vogels. Voor het eerst staat de koolmees bovenaan als meest waargenomen vogel, meldt Vogelbescherming Nederland.

Aan de 23e editie van de telling deden tot zondagmiddag bijna 110.000 mensen mee. Dat is een record en zo'n 30 procent meer dan vorig jaar. Overal in het land telden mensen een half uur lang de vogels in hun tuin, op het balkon of in het park.

Huismus zakt van eerste plek

Jarenlang bestond de top 3 uit dezelfde namen: de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Dit jaar is daar verandering in gekomen. De huismus werd 8 procent minder gezien dan vorig jaar en moest daardoor de eerste plaats afstaan aan de koolmees.

Dat past in een langer beeld. Het aantal huismussen in Nederland neemt al sinds de jaren tachtig af. Volgens Vogelbescherming Nederland heeft dat alles te maken met hoe woonwijken zijn ingericht. "Dat de huismus het moeilijk heeft, heeft alles te maken met hoe we onze tuinen en openbare ruimten inrichten. Veel steen, weinig of exotische planten. Daar kan een huismus niet van leven," zegt Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland.

Tellen kan nog tot maandag

De voorlopige cijfers geven al een goed beeld, maar het tellen is nog niet helemaal voorbij. De hele zondag kunnen mensen nog vogels tellen. De tellingen kunnen tot maandag 12.00 uur worden ingevoerd. Daarna komt Vogelbescherming Nederland met de definitieve resultaten.