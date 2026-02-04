Volg Hart van Nederland
Iedereen loopt uit voor de pestvogel (en ja, zo heet hij echt)

Dieren

Vandaag, 22:41

Vogels kennen we in alle vormen en maten, en vaak hebben ze ook nog eens heel creatieve namen. Neem bijvoorbeeld de citroenkwikstaart, de driekleurnon of de pestvogel. Pardon? De pestvogel? Ondanks die naam is het een populair én zeldzaam dier. En het mooiste is: hij is nu te zien in ons land. Dat laten vogelaars zich geen tweede keer zeggen.

De pestvogel is de afgelopen tijd veelvuldig gespot in Alkmaar en Huissen. In die laatstgenoemde Gelderse plaats staan dierenliefhebbers met telelenzen klaar om mooie plaatjes van de gevederde bezoeker te schieten. Het dier is wel wat gewend, al bedoelen we dan niet direct een fotoshoot, maar vooral de kou.

Normaal gesproken komt de pestvogel voor in koude gebieden zoals Scandinavië, Rusland, Canada en Alaska. Heel soms komt hij naar Nederland om te overwinteren. Even op temperatuur komen hier, dus.

Maar welke mooie foto's hebben de vogelaars allemaal weten te maken? Hier alvast een voorproefje:

De pestvogel, foto gemaakt door Rens van Onna

En meer zie je in bovenstaande video!

