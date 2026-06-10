Topjaar voor roofvogels in Nederland: volop jongen in nesten

Goed nieuws uit de natuur. Nederlandse roofvogels lijken dit jaar een bijzonder goed broedseizoen te beleven. Boswachters zien steeds vaker nesten met drie jongen, terwijl dat vroeger meestal één of twee jongen waren.

Boswachter Harco Bergman ziet dat het goed gaat met de roofvogels in ons land. Dat hangt volgens hem onder andere samen met de sterk gegroeide muizenpopulatie. "De muis bepaalt of er veel jongen komen of minder. Dat kan per jaar heel sterk verschillen", vertelt Harco aan Hart van Nederland.

Door het goede muizenjaar is er volop voedsel beschikbaar voor roofvogels zoals de buizerd, torenvalk en sperwer. Daardoor kunnen meer jongen succesvol worden grootgebracht.

Onderzoek

Om onderzoek te doen naar de vogels gaat Harco met collega's Anko en Jente het bos in. Hiervoor gaat Harco de boom in en haalt hij de roofvogeljongen kort uit hun nest om ze op te kunnen meten. Daarnaast worden ze geringd om de dieren verder in de gaten te houden en te kunnen beschermen.

In bovenstaande video zie je hoe boswachter Harco samen met Anko en Jente roofvogels gaat spotten en onderzoek doet naar de dieren.