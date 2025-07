Heel bijzonder: buizerds bouwen nest in wand van bedrijfspand Hoofddorp

In Hoofddorp hebben twee buizerds een nest gebouwd in de wand van een bedrijfspand. Een heel bijzonder gezicht, want normaliter bouwen de roofvogels hun thuisverblijf in bomen.

De buizerds hebben de namen Bart en Bea gekregen, is te lezen bij NH Nieuws. De kinderen van Bart en Bea heten Bruce en Bobby. Bekijk in bovenstaande video hoe het bijzondere nest eruitziet.

Een buizerd is een veelvoorkomende roofvogel in Nederland. Hij is te herkennen aan zijn brede vleugels, korte staart en bruine kleur. Buizerds cirkelen vaak boven velden op zoek naar prooien zoals muizen en konijnen. Tijdens het broedseizoen verdedigen sommige buizerds hun nest fel, en dat kan soms zelfs leiden tot aanvallen op wandelaars of fietsers in de buurt.