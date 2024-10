Unieke beelden: zeearend verschijnt voor wildcamera op Zuid-Veluwe

Een bijzondere waarneming op de Zuid-Veluwe: een vrouwelijke zeearend verscheen onlangs voor een wildcamera. Dit moment wordt door natuurliefhebbers gevierd als een buitengewoon cadeau. Dankzij de hulp van de Werkgroep Zeearend zijn de ringgegevens van de roofvogel achterhaald.

De vogel, een acht jaar oude vrouwelijke zeearend, werd in mei 2016 geringd in Noord-Duitsland. Sinds 2020 vormt ze samen met een ongeringd mannetje een succesvol broedpaar in de regio. Het stel heeft de afgelopen jaren meerdere jongen grootgebracht, wat bijdraagt aan het herstel van de zeearendpopulatie in Nederland.

De indrukwekkende roofvogel, ooit verdwenen uit ons land, is een belangrijk symbool van de terugkeer van de natuur. Het groeiende aantal zeearenden toont aan dat verschillende beschermingsmaatregelen hun vruchten afwerpen.