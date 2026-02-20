Tienduizenden muskusratten gevangen en probleem blijft groeien

De muskusrat moet in 2034 bijna uit Nederland verdwenen zijn, maar de populatie groeit juist. In 2025 zijn ruim 84.000 dieren gevangen, mede door zachte winters en instroom uit Duitsland. Bestrijders zien dat de dieren zich aanpassen en langer jongen krijgen, waardoor schade aan dijken en kades dreigt.

In de video hierboven gaat muskusrattenbestrijder Ferry van der Werf met ons de polder in en laat hij zien hoe hij de dieren vangt en waarom dat volgens de waterschappen nodig is.