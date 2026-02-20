Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tienduizenden muskusratten gevangen en probleem blijft groeien

Dieren

Vandaag, 20:31

Link gekopieerd

De muskusrat moet in 2034 bijna uit Nederland verdwenen zijn, maar de populatie groeit juist. In 2025 zijn ruim 84.000 dieren gevangen, mede door zachte winters en instroom uit Duitsland. Bestrijders zien dat de dieren zich aanpassen en langer jongen krijgen, waardoor schade aan dijken en kades dreigt.

In de video hierboven gaat muskusrattenbestrijder Ferry van der Werf met ons de polder in en laat hij zien hoe hij de dieren vangt en waarom dat volgens de waterschappen nodig is.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dierenambulance redt gewonde zwaan die vastzit met muskusrattenklem
Dierenambulance redt gewonde zwaan die vastzit met muskusrattenklem
Oostzaan wil af van muskuseenden, maar Sabrina en Cor komen in actie
Oostzaan wil af van muskuseenden, maar Sabrina en Cor komen in actie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.