Dolfijn Lauwersoog zwemt mogelijk al maanden rond in Waddenzee: 'Zeldzaam'

De dolfijn die zondagmiddag in de havenmond bij Lauwersoog zwom, is mogelijk hetzelfde dier dat in juni werd gezien voor de kust van het Groningse dorp. Verzorgster Eva Geel van Stichting SOS Dolfijn laat aan Hart van Nederland weten dat het zeldzaam is dat een dolfijn zo lang in de Waddenzee zwemt.

De dolfijn zwom zondag achter boten aan die de haven in en uit voeren. Daarna verdween het dier uit het zicht. SOS Dolfijn hield de situatie in de gaten. "Uiteindelijk is hij gewoon weer rustig naar de Waddenzee gezwommen", zegt Geel.

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Niet het oorspronkelijke leefgebied

In de Nederlandse havens zwemmen niet vaak dolfijnen, weet de dierverzorgster. "Je ziet wel vaker dat dolfijnen een boot willen volgen, dus dat gedrag is niet heel gek. De dolfijn bleef gewoon normaal gedrag vertonen en vond weer de uitgang, dus het is geen reden voor paniek."

De Waddenzee is niet het oorspronkelijke leefgebied van de gewone dolfijn, maar de afgelopen maanden heeft SOS Dolfijn vaker meldingen gehad van mensen die dachten dat ze een dolfijn bij Lauwersoog hadden gezien.

Dezelfde dolfijn?

Of het dezelfde dolfijn is als het dier dat eerder is gezien, is niet met 100 procent zekerheid te zeggen, zegt Geel. "Maar we gaan er wel vanuit dat het hetzelfde dier is. De gewone dolfijn leeft namelijk normaal in groepen, en voor zover we kunnen zien gaat het nu weer om één dolfijn. Dat hij nu zo lang blijft hangen in dit gebied, is iets wat we nog niet heel veel hebben gezien."