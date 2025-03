Proef met vaccin tegen vogelgriep van start: 'Belangrijke stap'

Het gevaar van vogelgriep blijft maar sluimeren in Nederland. Om de ziekte uit te bannen, start het ministerie van Landbouw en de pluimveesector een proef met het vaccineren van pluimvee. Vanaf maandag worden kuikentjes ingeënt.

In eerste instantie gaat het om een proef op één pluimveebedrijf, die tot en met 2027 loopt. Mogelijk wordt de proef later uitgebreid.

Momenteel nemen de meldingen van vogelgriepgevallen weer toe. In de bovenstaande video zie je hoe Rinaldo van Dier in Nood omgaat met dit soort meldingen.

Het kabinet wil pas later opschalen, omdat grootschalige vaccinatie grote gevolgen kan hebben. Er moeten voldoende dierenartsen zijn om te vaccineren, en het vlees en de eieren van gevaccineerde vogels kunnen mogelijk minder gemakkelijk worden verkocht in het buitenland. Het ministerie wil daarom eerst kijken hoe effectief het vaccin is en wat mogelijke economische gevolgen zijn.

'Belangrijke stap'

Nederland heeft de afgelopen jaren veel last gehad van de vogelgriep. Vorige week dook de ziekte nog op, vlak over de grens met België. Op boerderijen die ermee te maken krijgen, worden de kippen gedood. Op dit moment is er nog altijd een ophokplicht.

"Ik ben blij dat de pluimveesector deze stap met mij wil zetten", zegt landbouwminister Femke Wiersma. "Vaccinatie biedt een enorme kans om vogelgriep beter te beheersen. Met deze pilot zetten we een belangrijke stap richting een verantwoorde en grootschalige inzet van vaccinatie."

"Met deze pilot zetten we een volgende stap in de goede richting", zegt vicevoorzitter van brancheorganisatie AVINED Kees de Jong. "In de EU is Nederland het eerste land dat start met een vaccinatiepilot bij commerciële leghennen. We hopen dat de aanpak in Nederland navolging zal vinden."

Hart van Nederland/ANP