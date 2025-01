Mee op pad met Dierenambulance in Friesland, meldingen vogelgriep nemen weer toe

Dierenambulances hebben al jaren te maken met zieke en dode wilde vogels die verschijnselen van vogelgriep hebben. Momenteel nemen de meldingen van vogelgriepgevallen weer toe en dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Met name in Friesland komen er veel meldingen binnen. Rinaldo van Dier in Nood kan dit beamen. Per dag krijgt hij zo'n 5 tot 8 meldingen binnen.

Hart van Nederland liep een ochtend met hem mee, is te zien in bovenstaande video.