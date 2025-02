Poes Mami na maanden van middenberm A4 gered

Maandenlang stroomden telefoontjes binnen van bezorgde automobilisten op de A4. De poes Mami ontsnapte in oktober en vond een nieuw onderkomen in de middenberm van de A4. Maar nu is ze weer echt thuis, meldt Stichting Dierenlot.

Een kat in het Overijsselse Delden kan ook meepraten over snelwegavonturen. Hij maakte een rit in de motorkap van een nietsvermoedende automobilist, zoals te zien in de bovenstaande video.

Het avontuur begon toen Mami van een balkon langs de A10 in Amsterdam viel. Uiteindelijk vond ze een holletje in de berm van de A4. Daar overleefde ze maanden op een dieet van kleine muizen en ratten.

Iedere keer als de dierenambulance of Rijkswaterstaat in de buurt kwam, wist ze te ontkomen. "Ze was een meester in verstoppertje spelen", schrijft Stichting Dierenlot. Uiteindelijk is het gelukt om haar te lokken met een vangkooi met voer. Inmiddels is ze herenigd met haar baasje. Het balkon is afgeschermd, zodat ze niet nog een keer op de snelweg belandt.