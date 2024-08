Poes Kedi overleden door twee kogels, andere kat was al eerder slachtoffer

In Huizen is vorige week woensdag een 7-jarige poes genaamd Kedi door twee kogels om het leven gekomen. De eigenaar van de poes, Willem Roelofs, noemt in gesprek met het Noordhollands Dagblad de dood van zijn huisdier "verschrikkelijk en ontzettend verdrietig". Toch is de dood van Kedi geen uitzondering, want er zijn al meerdere poezen in Huizen op deze manier om het leven gebracht.

Toen er vorige week woensdag van poes Kedi elk spoor ontbrak in huize Roelofs, besloot de vriendin van Willem opzoek te gaan naar hun geliefde huisdier. Onder een geparkeerde auto troffen ze de poes levenloos aan.

Ze besluiten naar de dierenarts te rijden, waar er ook een röntgenfoto wordt gemaakt. Daaruit blijkt dat er twee bukskogeltjes in haar lijf zitten: een bij de maag en een bij het hart. De kogel bij haar hart zou haar fataal zijn geworden.

Andere kat was al eerder doelwit

Opmerkelijk genoeg is er maar één schotwond te zien. Het is onduidelijk wat daar de reden van is. "Zou iemand haar hebben vastgehouden, terwijl een ander schoot? We weten het niet", aldus Willem.

Nadat Roelofs het nieuws met buurtbewoners deelt, hoort hij dat een jaar geleden een kat in de buurt hetzelfde is overkomen. "En een kat van een paar huizen verderop wordt ook al een tijdje vermist", aldus Willem. "Het lijkt er sterk op dat hier iemand in de buurt rondloopt die zacht uitgedrukt niet van katten houdt."

Aangifte

De praktijk in Huizen waar Kedi patiënt was, PCS Dierenartsen, laat aan het Noordhollands Dagblad weten dat het zelden voorkomt dat een kat doelbewust buiten wordt doodgeschoten. Een politiewoordvoerder laat aan het dagblad weten dat Willem aangifte heeft gedaan. Meldingen van eerdere incidenten waarbij katten zijn doodgeschoten zijn bij de politie volgens de woordvoerder niet bekend.