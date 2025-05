Paard Lafiante gestolen uit Limburgs weiland: 'Hoop dat ze niet gaan fokken'

In het Limburgse Posterholt is in de vroege zondagochtend mogelijk een merrie gestolen uit een weiland. "Ik trof daar een omheining aan die was vernield en de draden van de afrastering waren doorgeknipt", schrijft eigenaar en paardenhouder Ruud Wolters op Facebook. Mogelijk is het paard, Lafiante, inmiddels terecht gekomen bij een handelaar. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

"Het was al zo gek toen ik aankwam gelopen", vertelt Ruud Wolters tegen Hart van Nederland. De paardenhouder ging zondagochtend, zoals elke dag, even naar zijn paard Lafiante. Maar al snel merkte hij dat zijn merrie er niet meer was. "Eerst dacht ik dat ze misschien verderop stond, maar toen zag ik dat de omheining was doorgeknipt."

Meegenomen in trailer

Weglopen doet Lafiante volgens Wolters niet. Ze is al een oudere merrie die nooit onrustig is of ergens van schrikt. Daarnaast zag hij dat de draden van de afrastering waren doorgeknipt. "Daardoor kreeg ik al snel het vermoeden dat ze wel gestolen moet zijn". Ook werd bij de omheining stro gevonden. Dat valt volgens Wolters vaak uit een trailer wanneer je een paard erin zet. Daardoor gokt de paardenhouder dat Lafiante is meegenomen in een trailer.

Wolters zorgt al 24 jaar voor het verdwenen paard en ze heeft voor hem dan ook een grote emotionele waarde. "Ze is een fokmerrie en heeft mede bijgedragen aan succesvolle sportpaarden op nationaal en internationaal niveau." Maar hij is al enige jaren gestopt met de merrie te laten dekken, want dat voelde niet meer goed. "24 jaar is echt een oude leeftijd. Ik hoop niet dat de mensen die haar hebben meegenomen wel gaan fokken."

Daarom doet Ruud er alles aan om zijn merrie terug te vinden. Zijn oproep op Facebook is al meer dan 31.000 keer gedeeld, kijkt bij uitvalswegen of daar videobeelden beschikbaar zijn en heeft contact opgenomen met de autoriteiten in Duitsland. "Er was zondag een paardenhandel-evenement. Wellicht dat ze daar naartoe is gebracht. Ik heb de autoriteiten in Duitsland op de hoogte gesteld van haar vermissing. Het is nu afwachten en hopen dat ze weer snel terug is."