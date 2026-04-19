Dierenarts deelt noodkreet om eigenaar die rekening operatie kat weigert te betalen

Dierenambulance Ronde Venen-Amstelland-Stichtse Vecht is woest. Ze draaien namelijk op voor de kosten van een prijzige operatie aan een gewonde kat, omdat de eigenaar van het diertje dit niet wil doen. Ze plaatsen een noodkreet op sociale media waarin ze heel het verhaal uit de doeken doen. "Dit was wel een heel duur weekend", stellen ze triest.

Het dier had al twee dagen een gebroken heup - en tot overmaat van ramp geen pijnstilling gekregen - en was opgenomen door een dierenarts. Die schakelde de dierenambulance in. Omdat de eigenaar niet voor de kosten wilde opdraaien, nam uiteindelijk de instelling de kat over.

Dat het dier enorm veel pijn en last had was wel duidelijk: het sleepte al die tijd al met een deel van zijn achterkant. De röntgenfoto's logen er ook niet om, zegt de dierenambulance. Hopelijk is de pijn voor het dier snel voorbij, maandag zal hij aan de verwondingen geopereerd gaan worden.