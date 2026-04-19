Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dierenarts deelt noodkreet om eigenaar die rekening operatie kat weigert te betalen

Dieren

Vandaag, 16:14 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Dierenambulance Ronde Venen-Amstelland-Stichtse Vecht is woest. Ze draaien namelijk op voor de kosten van een prijzige operatie aan een gewonde kat, omdat de eigenaar van het diertje dit niet wil doen. Ze plaatsen een noodkreet op sociale media waarin ze heel het verhaal uit de doeken doen. "Dit was wel een heel duur weekend", stellen ze triest.

Het dier had al twee dagen een gebroken heup - en tot overmaat van ramp geen pijnstilling gekregen - en was opgenomen door een dierenarts. Die schakelde de dierenambulance in. Omdat de eigenaar niet voor de kosten wilde opdraaien, nam uiteindelijk de instelling de kat over.

Dat het dier enorm veel pijn en last had was wel duidelijk: het sleepte al die tijd al met een deel van zijn achterkant. De röntgenfoto's logen er ook niet om, zegt de dierenambulance. Hopelijk is de pijn voor het dier snel voorbij, maandag zal hij aan de verwondingen geopereerd gaan worden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.