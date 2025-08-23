Terug

Brandweer bevrijdt hond die vastzat in fietswiel Bloemendaal

Vandaag, 16:43

Een hond in Bloemendaal is zaterdag aan het begin van de middag bekneld geraakt in het voorwiel van een fiets. Dat gebeurde aan de Kennemerweg in de Noord-Hollandse plaats. De fiets bleek van de eigenaar van de hond.

De brandweer heeft de hond bevrijd uit het voorwiel en kort daarna arriveerde de dierenambulance om de golden retriever mee te nemen naar het dierenziekenhuis. De hond raakte gewond aan de voorpoot. Het is onduidelijk of de viervoeter ook andere verwondingen heeft. Het is niet bekend hoe het dier vast is komen te zitten.

