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Opluchting voor Danielle: kat uit wereldberoemde reddingsvideo weer thuis

Opluchting voor Danielle: kat uit wereldberoemde reddingsvideo weer thuis

Dieren

Vandaag, 10:22

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De kat van Danielle Guirguis, die vorige week viraal ging nadat hij van een paal in een Amsterdamse gracht werd gered, is weer thuis. Een medewerker die aan het werk was bij de Stopera trof het dier aan in een lager gelegen ventilatieruimte. Daarmee kwam een einde aan dagen van onzekerheid.

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Vorige week herkende Danielle haar vermiste kat in de veelbekeken reddingsvideo. Op de beelden is te zien hoe een vrouw vanaf een boot het dier van een houten paal in de gracht haalt en weer veilig aan wal zet. "Ik was vooral ontzettend blij dat hij nog leefde", vertelde Danielle daar eerder over aan Hart van Nederland.

Dagenlang gezocht

De 1-jarige Poes 2, zoals de buitenkat heet, was sinds vorige week dinsdagavond vermist. Danielle zocht iedere nacht met brokjes en snoepjes naar haar huisdier en hing posters op in de buurt. Ook kreeg ze veel tips van mensen die dachten de kat te hebben gezien. Na de reddingsactie werd de kat aan de overkant van de gracht weer aan wal gezet, op ongeveer 750 meter van de woonboot van Danielle. Daarna bleef hij opnieuw spoorloos.

De zoektocht kwam ten einde toen een medewerker die aan het werk was bij de Stopera de kat zag zitten in een lager gelegen ventilatieruimte. Zo kon Danielle haar kat na dagen van zoeken weer in de armen sluiten.

Door Redactie Hart van Nederland

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