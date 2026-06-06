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Agressieve vogel valt voorbijgangers aan in Amsterdamse buurt

Dieren

Vandaag, 12:22

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Een opvallende vogel zorgt de afgelopen dagen voor onrust in de Helmersbuurt in Amsterdam. Volgens AT5 zijn meerdere voorbijgangers, fietsers en bewoners aangevallen door vermoedelijk een kraai of raaf in de omgeving van het Wilhelmina Gasthuisterrein.

De stadszender ontving verschillende meldingen van mensen die zeggen dat de vogel op hun hoofd dook of hen achtervolgde. Sommige slachtoffers hielden daar lichte verwondingen aan over.

Waarom valt de vogel mensen aan?

Volgens Vogelbescherming Nederland gaat het waarschijnlijk om kraaien die aan het broeden zijn. Vogels kunnen in deze periode hun nest fel verdedigen en mensen wegjagen die te dichtbij komen.

De organisatie verwacht dat de overlast tijdelijk is en vanzelf verdwijnt zodra de jongen het nest verlaten. Ondertussen lijkt niet iedereen in de buurt onder de indruk van de meldingen, zoals te zien is in bovenstaande reportage.

Door Redactie Hart van Nederland

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