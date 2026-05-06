Vogelpoep en eindeloos gekras: honderden roeken terroriseren wijk Sittard

Dieren

Vandaag, 21:50

In de Sittardse wijk De Baandert zorgen honderden roeken al jaren voor flinke overlast, met hard gekras en straten vol vogelpoep. Pogingen om de vogels te verjagen of nesten te verplaatsen hebben tot nu toe weinig effect gehad. De frustratie in de buurt loopt daardoor steeds verder op en sommige bewoners denken zelfs aan verhuizen.

Bewoners van de Hendrik Consciencestraat zijn de overlast van de roeken spuugzat. De vogels zorgen volgens hen dag en nacht voor lawaai en laten overal ontlasting achter. Met honderden nesten is de kolonie flink gegroeid en slapen sommige bewoners zelfs met oordopjes.

Beschermde vogel

Roeken zijn beschermde vogels en daardoor is ingrijpen lastig. Ook zijn het nuttige dieren die afval en insecten eten. Nesten mogen alleen met een vergunning en onder strikte voorwaarden worden verplaatst. Volgens de Vogelbescherming keren de vogels daarna vaak alsnog terug naar hun oorspronkelijke plek, laat de organisatie weten aan Hart van Nederland.

In bovenstaande video doen de bewoners hun verhaal.

Door Redactie Hart van Nederland

