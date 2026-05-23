Dierenopvang van Anita bestaat 50 jaar, maar er is geen reden tot feest

Je hebt dierenvrienden, en je hebt de familie Venema uit Barneveld. Anita Brouwer-Venema vangt al jaren exotische dieren op in haar opvang aan huis. Ze nam het stokje over van haar ouders en zorgt nog altijd met veel toewijding voor de dieren die ze onder haar vleugels neemt. Dit jaar bestaat de opvang vijftig jaar. Reden voor een groot feest, zou je denken, maar zelf ziet Anita dat anders.

"We gaan het niet vieren", zegt Anita, eigenaresse van Stichting De Apenhof, tegen Hart van Nederland. "Eigenlijk is het geen feest dat er een opvang moet zijn. We doen dit uit dierenliefde natuurlijk, maar het mooiste zou zijn als alle dieren een fijne plek (in de natuur) hebben."

Haar ouders begonnen de opvang vijftig jaar geleden vanuit een groot hart voor dieren. Anita beloofde haar vader op zijn sterfbed om voor de dieren te blijven zorgen, en dat doet ze nog elke dag.

Beestenboel

Het begon allemaal met een aapje. "Er was een kleindierenmarkt in het dorp. Op die markt werden allerlei dieren verkocht, waaronder konijnen en kippen. Er bleek een aapje te zijn uitgebroken en dat werd gevonden bij de plaatselijke kroeg. Niemand wist waar hij vandaan kwam of wie de eigenaar was, daarom besloot mijn vader hem mee naar huis te nemen", vertelt Anita.

Hij bouwde een hok voor het aapje en ging op zoek naar de eigenaar. Die werd nooit gevonden. "Mijn pa zette een advertentie in De Telegraaf en daardoor kwamen er ook andere dieren. Wij vangen alleen dieren op die verwaarloosd zijn of anderszins geen goede, veilige plek hebben." In de loop der jaren kwamen er allerlei dieren voorbij in de opvang: apen, tijgers, poema's, wilde vogels en andere exotische dieren. "Mijn ouders staken alles in de opvang. De dieren hadden soms meer te eten dan wij. Maar dat doe je als je een groot dierenhart hebt."

Inmiddels verzorgt Anita samen met haar man en een aantal vrijwilligers nog 23 papegaaien. De rest van de dieren moest op last van de NVWA elders worden ondergebracht. In de video boven dit artikel zie je hoe Anita het runnen van een thuisopvang aanpakt.